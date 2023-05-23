Сколько денег в Украине зарабатывают церкви: храм ПЦУ только на четвертом месте

Сколько денег зарабатывают в Украине церкви. Фото из открытых источников

Большинство украинских религиозных общин не составляет финансовые отчеты, ведь считают, что это личное дело церкви. О 10 религиозных организациях Украины с самой большой прибылью сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Page.

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Религиозные организации имеют два основных пути доходов. Первый – это добровольные пожертвования. Этот вид средств не подлежит налогообложению, но религиозные организации должны предоставлять отчеты для налоговой службы.

Вторым видом доходов для религиозных организаций может быть продажа продукции, деньги от аренды недвижимости и образовательной деятельности. В противоположность первому, именно этот вид деятельности облагается налогом на общих основаниях.

Несмотря на то, что в Украине зарегистрировано 27 тыс. религиозных организаций, только около 400 из них представляют данные о своих доходах. Используя данные Youcontrol, The Page составил рейтинг 10 организаций по чистой прибыли в 2022 году.





Наиболее прибыльной организацией Украины в 2022 году оказался "Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов". Сумма прибыли составила 246,7 млн. гривен. На втором месте оказалась "Религиозная община Святого Николая Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ". Согласно отчетам Youcontrol, ее прибыль составляет 200 млн гривен. Следующие организации имеют в рейтинге значительно более низкие прибыли. Тройку лидеров замыкает "Религиозный центр-объединение хасидов Хабад Любавич иудейских религиозных общин и организаций Украины" с прибылью в 15,2 млн. гривен.

Религиовед Дмитрий Горевой объясняет, почему большинство православных церковных организаций не отчитываются перед государством и таким образом избегают уплаты налогов.

"У православных церквей, в частности у РПЦ, несколько скептическое отношение к государственным законам. Они считают, что церковь существует отдельно, государство отдельно. Они будто живут в своем отдельном мире", — говорит Горевой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четыре области Украины запретили деятельность московского патриархата.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский не выдержал и накричал на женщину, которая обратилась к нему с необычной просьбой.