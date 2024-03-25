Рождество в один день, а Пасха – в разные: почему католики и православные празднуют в разные даты

С 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь начали отмечать христианские праздники по григорианскому календарю. Таким образом, православные украинцы празднуют христианские праздники в один с день с католиками. Однако Пасху в 2024 году католики празднуют 31 марта, а православные украинцы – 5 мая. Объясняем, почему так случилось.



Почему католики и православные празднуют Пасху в разные дни. Фото из открытых источников

Основная причина, почему Пасха у православных и католиков празднуется не в один день, заключается в разных календарях – григорианском и юлианском. Несмотря на то, что украинские церкви перешли на григорианский календарь, эта реформа не применяется на движимые праздники, которые ежегодно меняют свои даты, в том числе и Пасхи.

В третьем веке духовенство в разных регионах мира вычисляло даты празднования Пасхи по своим собственным правилам. В 325 году состоялся Никейский собор, тогда еще единой церкви, принявший решение унифицировать процесс празднования Пасхи и создавший пасхалию – методику определения даты Воскресения Христова. По этим правилам Пасху празднуют в первое воскресенье после весеннего равноденствия и первого полнолуния.

В 16 веке католики провели календарную реформу и перешли на григорианский календарь. Поэтому дата равноденствия сместилась на 13 дней по сравнению с юлианским — с 3 апреля на 21 марта.

Таким образом, католики, протестанты и некоторые православные сегодня высчитывают дату празднования, беря за основу равноденствие — 21 марта, после чего должна состояться полная луна, а после нее следующее воскресенье станет Пасхой. В 2024 году первое полнолуние после равноденствия будет 25 марта, а первое воскресенье после полнолуния – 31 марта. Именно эта дата является празднованием Пасхи по григорианской пасхалии.

Однако, в украинской церкви, которая для исчисления празднования Пасхи использует юлианскую пасхалию равноденствием считается 3 апреля, поэтому Пасха не может быть раньше этой даты. По этим подсчетам Пасха в 2024 году должна быть 28 апреля. Однако христиане восточного обряда не празднуют Пасху в еврейский праздник Песах, который выпадает на 23-30 апреля, поэтому празднование Пасхи переносится еще на неделю – 5 мая.

Несмотря на разницу в пасхалиях, около 30% празднования Пасхи у католиков и православных происходит в один день, в частности, так будет в следующем году. Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля как у православных, так и католиков.

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