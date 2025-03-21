Приметы 21 марта: что можно и крайне нежелательно делать сегодня

В народе 21 марта – праздник Фомин день. По его приметам судят о будущем урожае и погоде.

Приметы 21 марта. Фото из открытых источников

Если гром в этот день – год будет урожайным. У березы много сока – к дождливому лету. Появились комары – жди скорого потепления. Небо ясное – к дождю.

Также по погоде 21 марта можно судить, каким будет лето.

В церковный праздник 21 марта не следует сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: те, кто постится, в этот день должны придерживаться сухоядения.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться с кем-либо или желать зла — вскоре вернется обратно.

Что можно делать 21 марта

В православный праздник сегодня обращаются к святым дня — просят о защите, исцелении, помощи в укреплении веры, сил вынести жизненные невзгоды и молить Бога о нас.

Народные приметы советуют в этот день сделать уборку – считается, что, выметая сор, можно избавиться даже от серьезных болезней. Также в 21 марта хорошо помириться с теми, с кем долго были в ссоре.

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