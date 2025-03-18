Благовещение приближается: когда будем праздновать по новому календарю

Благовещение считается одним из важнейших, двунадесятых, праздников у христиан. Как и все они, этот день повествует о судьбоносном событии – мгновении, когда архангел послал Богородице весточку о том, что у нее будет сын. Праздник особенно почитается в Украине. Христиане, которые перешли на новый стиль, этот праздник будут отмечать 25 марта. Тогда как православные, которые придерживаются старого стиля, считают датой праздника 7 апреля.

Благовещение. Фото из открытых источников

Праздник чаще всего выпадает на период Великого поста, а в некоторых случаях — на Светлую Седмицу. В связи с этим празднуют его 1 или 3 дня и сам пост по этому случаю послабляется. В храмах проводят торжественные литургии, а верующие молят Деву Марию о здоровье, исцелении от недугов, заступничестве и помощи, прощении грехов и благодарят за все имеющиеся блага.

В народе принято считать, что в этот день Бог благословляет землю и все растущее на ней. Из-за этого возникла традиция — святить в церкви на Благовещение семена на текущий год.

Существуют и некоторые запреты, хотя они придуманы народом, а не церковью. Считается, что на Благовещенье нельзя: заниматься стиркой, уборкой, шитьем и другими домашними делами; работать в огороде и в поле; сквернословить и ссориться, обижать кого-либо; давать в долг и выносить из дома что-либо.

Также в эту дату принято не жениться – во время поста не венчают.

В то же время церковь не выступает с прямым запретом на работу, как и на другие дела. Но все же по возможности следует посвятить это время молитве, сходить в храм.

В народе на Благовещение особое внимание уделяют приметам. Считается, что солнце "лучами играет" на восходе, то год выдастся благополучным, а урожай богатым. Пошел дождь — будет рожь, а если началась гроза — уродится много орехов.

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