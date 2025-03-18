logo

BTC/USD

82620.53

ETH/USD

1895.26

LTC/USD

88.59

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 18 марта: что важно знать
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 18 марта: что важно знать

Сегодня церковь чтит преподобного святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского

сегодня, 07:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

18 марта по новому церковному календарю чтут преподобного святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. 

Какой церковный праздник 18 марта: что важно знать

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, жил в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то решил стать монахом, а спустя какое-то время возглавил Иерусалимскую кафедру.

За время своего правления Кирилл заботился о городе, как отец: когда в Иерусалиме начался голод, то архиепископ потратил все свое имущество на хлеб и пшеницу для голодающих. Также святитель вел борьбу с арианской ересью, которая отрицала единосущность Бога-Отца и Бога-Сына. За это Кирилла возненавидели епископы, поддерживающие Ария, и добились того, чтобы епископа изгнали из города.

Спустя время Кирилл вернулся на свою кафедру, но и тогда стал малоугоден светским властям — его трижды отправляли в ссылку. Когда к власти пришел император Феодосий Великий, то Кирилл вернулся к своей архипастырской деятельности. После себя святитель оставил поучения и беседы на евангельские темы.                                                                                                                                 

Если же вы придерживаетесь юлианского календаря, то сегодня православный праздник – день памяти священномученика Конона Мандонского.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто празднует День ангела 18 марта. Не забудьте поздравить своих родных и близких.

Также издание "Комментарии" сообщало – 17 марта по новому церковному календарю чтут преподобного Алексия, человека Божиего (30 марта по старому стилю). Он вошел в историю своей преданностью Иисусу Христу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости