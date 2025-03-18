Какой церковный праздник 18 марта: что важно знать

18 марта по новому церковному календарю чтут преподобного святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, жил в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то решил стать монахом, а спустя какое-то время возглавил Иерусалимскую кафедру.

За время своего правления Кирилл заботился о городе, как отец: когда в Иерусалиме начался голод, то архиепископ потратил все свое имущество на хлеб и пшеницу для голодающих. Также святитель вел борьбу с арианской ересью, которая отрицала единосущность Бога-Отца и Бога-Сына. За это Кирилла возненавидели епископы, поддерживающие Ария, и добились того, чтобы епископа изгнали из города.

Спустя время Кирилл вернулся на свою кафедру, но и тогда стал малоугоден светским властям — его трижды отправляли в ссылку. Когда к власти пришел император Феодосий Великий, то Кирилл вернулся к своей архипастырской деятельности. После себя святитель оставил поучения и беседы на евангельские темы.

Если же вы придерживаетесь юлианского календаря, то сегодня православный праздник – день памяти священномученика Конона Мандонского.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 17 марта по новому церковному календарю чтут преподобного Алексия, человека Божиего (30 марта по старому стилю). Он вошел в историю своей преданностью Иисусу Христу.



