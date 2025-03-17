Какой церковный праздник сегодня

17 марта по новому церковному календарю чтут преподобного Алексия, человека Божиего (30 марта по старому стилю). Он вошел в историю своей преданностью Иисусу Христу.

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Преподобный Алексий жил и трудился в IV-V веках. Он был родом из знатной римской семьи, но решил оставить все мирское и посвятить жизнь служению Господу. Когда парня обручили, то он оставил невесте перстень, а сам тайно отплыл в Месопотамию.

Алексий поселился в Эдессе. Все, что у него было, он раздал нищим, а сам стал просить милостыню на паперти храма Пресвятой Богородицы. Ел он хлеб и воду, все остальное, что получал на милостыню, отдавал старикам и немощным. Так Алексий прожил 17 лет, пока в один из дней пономарю церкви не пришло видение: Богородица попросила ввести в храм человека Божия, достойного Царства Небесного — и указала на нищего на паперти. С этого момента Алексия стали почитать, к нему потянулись люди, так как он обрел дар чудотворения. Но он не желал такой славы и покинул город.

Тайно Алексий пришел в родительский дом, его не узнали, но кров дали, как неимущему. Еще 17 лет Алексий жил рядом с родными и молился о них, пока те продолжали горевать о пропавшем сыне. В своем предсмертном письме он признался, кто он, и попросил прощения у близких. К Алексию пришли проститься многие люди, а больные получали исцеление у его гроба.

Мощам святого Алексия можно поклониться в Риме, в церкви святого Вонифатия.

Те же православные, которые придерживаются старого стиля (юлианского календаря) отмечают сегодня православный праздник – день памяти преподобного Герасима на Иордане.

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