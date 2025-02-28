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Календарь церковных праздников на март 2025 года: от Великого поста до Благовещения

Март насыщен на церковные праздники

28 февраля 2025, 16:19
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Амбарцумян Анна

Март 2025 года станет важным месяцем для всех верующих. Этот период, богатый церковными праздничными датами, начнется с начала Великого поста и завершится праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. В течение месяца верующие будут чтить память многочисленных святых и мучеников, оставивших важный след в истории христианства.

Календарь церковных праздников на март 2025 года: от Великого поста до Благовещения

Фото: pixabay

Церковные праздники:

  • 1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии.

  • 2 марта – священномученика Феодота, епископа Киренейского.

  • 3 марта – начало Великого поста; память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

  • 4 марта – преподобного Герасима в Иордане; мучеников Павла и Юлиании.

  • 5 марта – святого мученика Конона.

  • 6 марта – память 42-х мучеников из города Амморея; святого Константина и его матери Елены.

  • 7 марта – священномученики, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

  • 8 марта – преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

  • 9 марта – 40 мучеников Севастийских.

  • 10 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

  • 11 марта – святителей Софронеев, Антипа и Ефимия.

  • 12 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

  • 13 марта – преподобного Василия; святителя Арсения, митрополита Ростовского; преподобного Кассиана, затворника Киево-Печерского.

  • 14 марта – преподобномученицы Евдокии.

  • 15 марта – священномученика Феодота; святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси; родительская суббота второй недели поста.

  • 16 марта – вторая неделя Великого поста; святителя Григория Паламы; Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских; мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

  • 17 марта – преподобного Герасима на Иордане; мучеников Павла и Юлиании; преподобного Герасима, игумена Вологодского.

  • 18 марта – святого Конона Мандонского.

  • 19 марта – память 42 мучеников из города Амморея; святого Константина и его матери Елены; икон Божией Матери Ченстоховской, Шестоковской и "Благодатное небо".

  • 20 марта – священномученики, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

  • 21 марта – святого мученика Феодора Студита.

  • 22 марта – святого мученика Феодора Тирона.

  • 23 марта – святого мученика Феодора Студита.

  • 24 марта – предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы; преподобного Захарии Печерского, песника.

  • 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.

  • 26 марта – Собор архангела Гавриила.

  • 27 марта – мученицы Матроны Солунской.

  • 28 марта – преподобного Иллариона Нового; преподобномученика Евстратия Киево-Печерского.

  • 29 марта – мучеников Марка, епископа Арефуссийского; Кирилла, диакона и других; родительская суббота четвертой недели поста.

  • 30 марта – пятая неделя Великого поста; преподобной Марии Египетской.

  • 31 марта – святого мученика Конона.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что март — время пробуждения природы и обновления. Именно сейчас многие стремятся изменить свой образ, и стрижка может стать отличным способом подчеркнуть новое настроение. Но знали ли вы, что время стрижки может повлиять на здоровье и рост ваших волос? Месячный календарь стрижек на март 2025 поможет определить лучшие дни для посещения парикмахера.



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