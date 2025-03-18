Кто празднует День ангела сегодня

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Кравцев Сергей
День ангела отмечается в честь святых заступников, которые есть у всех христиан. По этому случаю стоит поздравить близких — пожелать им что-то приятное.
День ангела. Фото из открытых источников
18 марта по новому календарю свои именины отмечают люди с именами Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.
Даниил – значение имени "Бог мой судья". Имеет склонность к самоанализу. В общении уделяет больше внимания внутреннему миру человека, а не внешним особенностям.
Дмитрий – импульсивный, практичный и коммуникабельный человек. Он волевой, с гибким характером, не терпит несправедливости.
Кирилл (также по старому стилю) — умный, талантливый и самоуверенный. Он трудолюбивый и заводит дружбу с полезными людьми.
Трофим — мужественный, активный, но тщеславный и с повышенным уровнем самокритичности.
Наталья — означает "рожденная в Рождество". Беззаботная, общительная и жизнерадостная женщина. Она инициативна, гиперактивна и легко находит общий язык с любым человеком.
Если же вы придерживаетесь старого церковного календаря, то с именинами стоит поздравить людей с именами: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Константин, Лука, Марк, Теодор, Николай, Федор, Ян, Ираида.
Адриан — обреченный на успех, самостоятельный, уравновешенный и спокойный мужчина. Способен жертвовать собственными интересами ради других.
Георгий — очень порядочный, добрый и честолюбивый человек. Также щедрый, великодушный и мужественный.
Давид — невозмутимый, самоуверенный и общительный. Он не жадный и умеет прощать. По натуре очень великодушный.
Егор — ответственный, надежный и честный. Этот человек практичный, наблюдательный и решительный.
Иван — импульсивный, доверчивый, бесстрашный и вспыльчивый. Может стать упрямым и бескомпромиссным.
Константин — рассудительный, целеустремленный и неординарный, настоящий экстраверт. Он доброжелателен и открыт к общению.
Лука — дипломатичный, общительный человек с обаятельной интуицией, который иногда критикует окружающих и никогда не льстит.
Марк — эгоцентричный, надменный, но сострадательный и добрый. Имеет хорошую интуицию и развитый ум.
Николай — обладатель аналитического ума, дружелюбный, энергичный человек. Очень спокойный, бескорыстный и искренний.
Теодор — дисциплинированный, доброжелательный и оптимистичный, имеет противоречивый и сильный характер. Его отличительная черта — перфекционизм.
Федор — уверенный в себе, педантичный и надежный. Любит заниматься хозяйством, очень ответственный и экономный.
Ян — очень оптимистичный, терпеливый и толерантный человек, который имеет много друзей.
Ираида — значение имени "богиня" и "редкая женщина". Его представительницы чуткие, опрятные и уязвимые. Внешне она правильная и идеальная, но внутри настоящая хулиганка.
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