logo

BTC/USD

82620.53

ETH/USD

1895.26

LTC/USD

88.59

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кто празднует День ангела сегодня
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто празднует День ангела сегодня

Не забудьте поздравить Наталью, Кирилла, Дмитрия и других

сегодня, 06:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

День ангела отмечается в честь святых заступников, которые есть у всех христиан. По этому случаю стоит поздравить близких — пожелать им что-то приятное.

Кто празднует День ангела сегодня

День ангела. Фото из открытых источников

18 марта по новому календарю свои именины отмечают люди с именами Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

Даниил – значение имени "Бог мой судья". Имеет склонность к самоанализу. В общении уделяет больше внимания внутреннему миру человека, а не внешним особенностям.

Дмитрий – импульсивный, практичный и коммуникабельный человек. Он волевой, с гибким характером, не терпит несправедливости.

Кирилл (также по старому стилю) — умный, талантливый и самоуверенный. Он трудолюбивый и заводит дружбу с полезными людьми.

Трофим — мужественный, активный, но тщеславный и с повышенным уровнем самокритичности.

Наталья — означает "рожденная в Рождество". Беззаботная, общительная и жизнерадостная женщина. Она инициативна, гиперактивна и легко находит общий язык с любым человеком.

Если же вы придерживаетесь старого церковного календаря, то с именинами стоит поздравить людей с именами: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Константин, Лука, Марк, Теодор, Николай, Федор, Ян, Ираида.

Адриан — обреченный на успех, самостоятельный, уравновешенный и спокойный мужчина. Способен жертвовать собственными интересами ради других.

Георгий — очень порядочный, добрый и честолюбивый человек. Также щедрый, великодушный и мужественный.

Давид — невозмутимый, самоуверенный и общительный. Он не жадный и умеет прощать. По натуре очень великодушный.

Егор — ответственный, надежный и честный. Этот человек практичный, наблюдательный и решительный.

Иван — импульсивный, доверчивый, бесстрашный и вспыльчивый. Может стать упрямым и бескомпромиссным. 

Константин — рассудительный, целеустремленный и неординарный, настоящий экстраверт. Он доброжелателен и открыт к общению.

Лука — дипломатичный, общительный человек с обаятельной интуицией, который иногда критикует окружающих и никогда не льстит.

Марк — эгоцентричный, надменный, но сострадательный и добрый. Имеет хорошую интуицию и развитый ум.

Николай — обладатель аналитического ума, дружелюбный, энергичный человек. Очень спокойный, бескорыстный и искренний.

Теодор — дисциплинированный, доброжелательный и оптимистичный, имеет противоречивый и сильный характер. Его отличительная черта — перфекционизм.

Федор — уверенный в себе, педантичный и надежный. Любит заниматься хозяйством, очень ответственный и экономный.

Ян — очень оптимистичный, терпеливый и толерантный человек, который имеет много друзей. 

Ираида — значение имени "богиня" и "редкая женщина". Его представительницы чуткие, опрятные и уязвимые. Внешне она правильная и идеальная, но внутри настоящая хулиганка.

Читайте также на портале "Комментарии" — у кого День ангела 17 марта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости