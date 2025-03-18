Кто празднует День ангела сегодня

День ангела отмечается в честь святых заступников, которые есть у всех христиан. По этому случаю стоит поздравить близких — пожелать им что-то приятное.

День ангела. Фото из открытых источников

18 марта по новому календарю свои именины отмечают люди с именами Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

Даниил – значение имени "Бог мой судья". Имеет склонность к самоанализу. В общении уделяет больше внимания внутреннему миру человека, а не внешним особенностям.

Дмитрий – импульсивный, практичный и коммуникабельный человек. Он волевой, с гибким характером, не терпит несправедливости.

Кирилл (также по старому стилю) — умный, талантливый и самоуверенный. Он трудолюбивый и заводит дружбу с полезными людьми.

Трофим — мужественный, активный, но тщеславный и с повышенным уровнем самокритичности.

Наталья — означает "рожденная в Рождество". Беззаботная, общительная и жизнерадостная женщина. Она инициативна, гиперактивна и легко находит общий язык с любым человеком.

Если же вы придерживаетесь старого церковного календаря, то с именинами стоит поздравить людей с именами: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Константин, Лука, Марк, Теодор, Николай, Федор, Ян, Ираида.

Адриан — обреченный на успех, самостоятельный, уравновешенный и спокойный мужчина. Способен жертвовать собственными интересами ради других.

Георгий — очень порядочный, добрый и честолюбивый человек. Также щедрый, великодушный и мужественный.

Давид — невозмутимый, самоуверенный и общительный. Он не жадный и умеет прощать. По натуре очень великодушный.

Егор — ответственный, надежный и честный. Этот человек практичный, наблюдательный и решительный.

Иван — импульсивный, доверчивый, бесстрашный и вспыльчивый. Может стать упрямым и бескомпромиссным.

Константин — рассудительный, целеустремленный и неординарный, настоящий экстраверт. Он доброжелателен и открыт к общению.

Лука — дипломатичный, общительный человек с обаятельной интуицией, который иногда критикует окружающих и никогда не льстит.

Марк — эгоцентричный, надменный, но сострадательный и добрый. Имеет хорошую интуицию и развитый ум.

Николай — обладатель аналитического ума, дружелюбный, энергичный человек. Очень спокойный, бескорыстный и искренний.

Теодор — дисциплинированный, доброжелательный и оптимистичный, имеет противоречивый и сильный характер. Его отличительная черта — перфекционизм.

Федор — уверенный в себе, педантичный и надежный. Любит заниматься хозяйством, очень ответственный и экономный.

Ян — очень оптимистичный, терпеливый и толерантный человек, который имеет много друзей.

Ираида — значение имени "богиня" и "редкая женщина". Его представительницы чуткие, опрятные и уязвимые. Внешне она правильная и идеальная, но внутри настоящая хулиганка.

Читайте также на портале "Комментарии" — у кого День ангела 17 марта.



