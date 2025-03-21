Какой церковный праздник 21 марта: каким святым воссылают молитвы

21 марта по новому церковному календарю чтут святителя Кирилла, епископа Катанского, и святителя Фому, патриарха Константинопольского. В народе день прозвали Фомин.

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Святитель Кирилл родился в Антиохии (ныне Турция) и жил в І-ІІ веках. Он стал учеником апостола Петра, с которым они вместе много где побывали. Когда они приехали на Сицилию, в город Катанию, то Петр поручил Кириллу там стать епископом.

Святитель Кирилл разумно управлял паствой, вел благочестивый образ жизни и получил дар чудотворения. Известен случай, когда благодаря его молитве горькая вода в источнике стала питьевой. Это чудо обратило в христианскую веру многих язычников. Умер Кирилл в глубокой старости, похоронен в Сицилии.

Святитель Фома жил в VI-VII веке, в Константинополе (ныне Стамбул). Сначала он был диаконом, а затем ризничим в Храме святой Софии, а после смерти святого патриарха Кириака в 607 году, Фому поставили новым патриархом.

По преданию, в эти годы в Галате (Малая Азия) явилось знамение: во время крестного хода тяжелые кресты вдруг без причины стали ударяться друг о друга и разламываться. Патриарх обратился к прозорливцу — преподобному Феодору Сикеоту — за разъяснением. Тот сказал, что церковь ожидают раздоры и беды, а империю — нашествия варваров. Фома решил, что не сможет выдержать таких испытаний и попросил преподобного Феодора помолиться, чтобы Господь его душу взял раньше.

Умер патриарх в 610 году, а для Византии вскоре действительно начались непростые времена: пришлось вступить в войну с персами. Иерусалим был в огне, а Животворящий Крест Господень захватили и переправили в Персию. Таким образом все предсказанное сбылось. Святыню вернули домой только при следующем императоре.

Стоит отметить, те же люди, которые придерживаются юлианского календаря отмечают сегодня православный праздник – день памяти преподобного Феофилакта, исповедника, и великомученика Феодора Тирона.

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