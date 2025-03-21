Кого поздравляем с Днем ангела 21 марта

День ангела – это не День рождения, но не менее приятный праздник, когда можно получить теплые слова от родных и близких. Также некоторые по этому случаю возносят благодарственные молитвы своим ангелам-хранителям.

День ангела. Фото из открытых источников

Именины 21 марта по новому стилю празднуют люди с такими менами:

Владимир (также по старому стилю) — классический интроверт, который может стать неуправляемым, агрессивным и злым, если его вывести из себя. Однако в целом он оптимистичен, активен, изобретателен, любит во всем порядок и умен.

Кирилл – обладатель противоречивого характера. Обладает мощной силой воли, настойчивый и объективный. Он честолюбивый, трудолюбивый и самостоятельный, ему везет во всех начинаниях.

Серафим — с детства самостоятельный и трудолюбивый. Имеет хорошую память, любознательный и сильный духом. Он уверен в себе, трезво воспринимает свои плюсы и минусы.

Фома — скрытный, доброжелательный и никогда не идет на конфликты. Он может казаться скучным, но на самом деле осторожный. Никогда не сидит без работы и любит все исследовать.

Яков — сильный, терпеливый, решительный, волевой и храбрый человек. Он рассудительный, самостоятельный, способен простить подлость и вообще не романтичен.

По календарю старого стиля именины сегодня у таких людей:

Афанасий – с детства уравновешенный и спокойный. Вырастает в доброго и мягкого мужчину, у которого есть проблемы с уверенностью в себе и своих силах. Он готов идти на жертвы, но легко обижается.

Вольдемар — сложный, прагматичный, хитрый и настойчивый человек с редкой интуицией. Имеет аналитический склад ума, но на пути к успеху ему мешает собственные нерешительность и скептицизм.

Дементий — значение имени с латыни "укротитель". Его представители имеют мягкий характер, они избегают ссор и не склонны с кем-то соревноваться. Это очень душевные, отзывчивые и сердечные люди.

Иван — означает "Господь великодушный". Этот человек одновременно импульсивный и спокойный, добродушный и вспыльчивый. Он волевой, преданный, общительный и отзывчивый, верит в справедливость.

Ян — врожденный интеллигент, благородный и добрый. Он настоящий оптимист, умный и сдержанный. Имеет прекрасное чувство юмора и желанный гость в любом доме.

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