Не забудьте поздравить с Днем ангела своих близких: у кого сегодня именины

Для многих людей День ангела – особенный праздник, в который именинники обращаются с молитвой к своим святым. Также в этот день люди могут поздравить своих родных и близких.

День ангела. Фото из открытых источников

По новому стилю сегодня День ангела празднуют люди с такими именами:

Иван – отзывчивый, доверчивый, справедливый человек, который ценит дружбу, не любит подчиняться и стремится к уважению окружающих.

Виктор — доверчивый, целеустремленный и отзывчивый, видит в мире только хорошее и очень терпеливый.

Виссарион — значение имени с древнегреческого "Дает жизнь людям". Упрямый, честный, своенравный, агрессивный и вспыльчивый.

Герман — имеет сложный характер, самостоятельный и независимый мужчина, который не считается с мнением окружающих.

Максим — честолюбивый, гордый, добродушный, хочет материальных благ.

Мирон — замкнутый, неторопливый мужчина, который любит размеренную жизнь и всегда верен своим принципам.

Никита — добивается своего любым способом и не отступает. Он имеет сложный характер, заботливый и уверенный в себе.

Севастьян — имеет высокий уровень интеллекта, упрямый, эгоистичный, любит учиться новому и ярко выраженный лидер.

Сергей — одаренный, творческий, никогда не просит помощи и не любит ее оказывать.

Клавдия — не умеет врать, жизнерадостная, прямолинейная, доброжелательная и любит перемены в жизни.

Александра — значит "мужественная защитница". Харизматичная, сильная, энергичная и умная женщина.

Прасковья — не капризная, рассудительная и скромная. Имеет богатую фантазию, жизнерадостная и справедливая.

Светлана — находит выход в любой ситуации, имеет мощную энергетику и от природы кокетливая.

Ульяна — энергичная, справедливая, сильная и волевая женщина. Это чувственная личность, застенчивая и склонная к постоянной рефлексии.

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