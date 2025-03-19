Какой церковный праздник сегодня по старому и новому стилю

Православный праздник 19 марта (1 апреля по старому стилю) — день памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в III веке.

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Хрисанф и Дария жили в Риме. Хрисанф был родом из богатой и знатной семьи язычников, получил хорошее образование и очень любил читать.

Однажды он прочел Новый Завет и ушел на поиски священника, а когда нашел его, то крестился. Его отец не хотел, чтобы Хрисанф придерживался другой веры и всячески старался отвлечь сына — например, женил его на очень красивой девушке Дарии. Но Хрисанф рассказал жене об учении Христа, и они вдвоем, будучи в браке, решили вести монашескую жизнь — жили в разных домах и создали мужскую и женскую общины.

Когда начались гонения на христиан, Хрисанфа с Дарией схватили. Их пытали, чтобы заставить отказаться от веры, но безуспешно. Свидетели мученического подвига супругов и чудес, которые происходили с ними, сами уверовали в Христа. К сожалению, все они погибли.

Те же православные, которые придерживаются юлианского календаря отмечают сегодня праздник – обретение честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме и день памяти 42-х мучеников из города Амморея.

Отметим, 18 марта по новому церковному календарю чтили преподобного святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, жил в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то решил стать монахом, а спустя какое-то время возглавил Иерусалимскую кафедру.

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