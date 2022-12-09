Находки СБУ в УПЦ МП: В Киевской области - неизвестные «человечки», а в Херсонской области - золотой герб РФ

В результате на территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в "запрещенной" Чернобыльской зоне, обнаружены 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения, пишут "Комментарии" по информации прессслужбы силовиков.



Подозреваемые находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, из-за которой рашисты пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется причастность к преступлениям против государственной безопасности. На чердаке этого же объекта была найдена маскировочная сетка, которая обычно используется в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб россии. Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и РБ. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

Правоохранители отмечают, что соблюдают принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины. Мероприятия безопасности СБУ проводятся в рамках действующего законодательства совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин при непосредственном участии представителей УПЦ МП.





Как ранее говорилось в "Комментариях", СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП российские паспорта, "пропуска федеральных советников России" и флаг "новороссии". Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ МП, расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. Кроме того, писали "Комментарии", как правоохранители разоблачили, а суд уже принял решение о противоправных действиях священнослужителя во время военной агрессии РФ. Приспешником врага оказался настоятель храма УПЦ МП в Лисичанске. Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

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