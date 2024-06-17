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Могут ли люди высмеивать Бога: неожиданный ответ Папы Римского

Папа Римский рассказал, что шутки над Богом не являются ересью или богохульством.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Папа Римский Франциск принял группу из более чем сотни комиков из 16 стран мира. Во время аудиенции с понтификом его спросили, могут ли люди высмеивать Бога. Папа Римский неожиданно ответил, что да, люди могут смеяться над Богом, однако указал на некоторые условия.

Могут ли люди высмеивать Бога: неожиданный ответ Папы Римского

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

14 июня к Папе Римскому приехали около 100 популярных комиков, среди которых были такие американские звезды как Джимми Феллон, Конан О'Брайен, Крис Рок и Стивен Колбер. Во время встречи с артистами с отрасли юмора Папа Римский рассказал, что люди могут шутить над Богом.

"Можем ли мы также смеяться над Богом? Конечно, это не богохульство, мы можем это делать, так же как мы играем и шутим с людьми, которых мы любим", – сказал Франциск.

По словам понтифика, смеяться над Богом можно без намерения оскорбить религиозные чувства верующих. По его словам, юмор должен вызывать сочувствие и открытость, а не быть направленным против кого-либо.

"Юмор не оскорбляет, не унижает, не осуждает людей за их изъян. То, что я сейчас говорю, не ересь: когда вам удается вызвать сознательную улыбку из уст даже одного зрителя, вы также заставляете Бога улыбаться", — сказал Папа Римский.

После общей речи Папа Римский пообщался с комиками лично.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 87-летний Папа Римский за последние несколько месяцев попал по меньшей мере в два скандала из-за своих высказываний. В мае понтифик использовал оскорбительные слова в отношении геев, а в июне неуместно высказался в отношении женщин.

Также "Комментарии" писали о заявлении Папы Римского с призывом к миру в Украине.



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