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Какой церковный праздник сегодня: кому нужно молиться

20 марта по новому церковному календарю чтут мученицу Фотину (Светлану) Самаряныню, Римскую

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей

Православный праздник 20 марта (2 апреля по старому стилю) — день памяти мученицы Фотины Самаряныни, которая напоила Иисуса водой из колодца.

Какой церковный праздник сегодня: кому нужно молиться

Церковный праздник. Фото из открытых источников

Фотина (Светлана) родилась и жила в Самарии (сейчас это область Израиля). В Евангелии о ней сказано, что это она была той женщиной, у которой Иисус попросил воды из колодца Иакова. Женщина смутилась, так как иудеи предпочитали не общаться с самарянами, и тогда Иисус сказал: "Пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную".

После этого Иисус поведал женщине о своей миссии, а Фотина, вернувшись в поселок рассказала всем, что повстречала Христа и стала проповедовать благую весть. Как и она, ее сыновья также стали христианами и, будучи на высоких должностях, распространяли веру.

Когда христиан начали преследовать, то семью Фотины арестовали и доставили в Рим. Палачам не удалось заставить их отказаться от христианской веры и всех казнили. Известно, что накануне по молитвам святых происходило немало чудес, из-за которых многие также уверовали в Христа.

Те православные, которые все еще придерживаются старого календаря отмечают сегодня день памяти святого Павла Препростого и иконы Божией Матери "Споручница грешных".

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