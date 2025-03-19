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Приметы 19 марта: что можно и нельзя делать сегодня

В церковный праздник 19 марта нельзя ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

По приметам сегодняшнего дня можно узнать погоду и каким будет следующий сезон.

Приметы 19 марта: что можно и нельзя делать сегодня

Приметы 19 марта. Фото из открытых источников

День теплый выдался – будет сухое и ветреное лето. Идет дождь – летом засухи не будет. Верба зацвела – пасечникам надо пчел выставлять. Звезд не видно – будет тепло. 

В народе 19 марта – праздник Дарья Грязная. Прозвали его так из-за снега, который обычно таял в это время, оставляя после себя много грязи и луж.

Если же говорить о том, что нельзя делать сегодня, то в церковный праздник 19 марта нельзя ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Церковь не одобряет ложь, жадность, лень. 

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день нужно придерживаться сухоядения.                                  

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: горевать, плакать и ссориться супругам — иначе весь год пройдет в печали и ссорах. Также не стоит ходить в рваной одежде и бездельничать — не будет ни денег, ни счастья.

В православный праздник сегодня молятся к святым Дарье и Хрисанфу — обращаются к святым, как к ходатаям за нас перед Господом, просят сохранить любовь и верность в семье, здоровья для близких и помощи в воспитании детей.

Ранее "Комментарии" писали – какой церковный праздник сегодня по старому и новому стилю.                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" — обязательно воспользуйтесь возможностью поздравить своих близких с Днем ангела 19 марта. А именинникам в этот день стоит адресовать молитвы своему ангелу-хранителю.




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