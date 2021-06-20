Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

День Святой Троицы — один из главных христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов. В 2021 году он припадает на это воскресенье, 20 июня. Что не рекомендуется делать в праздник?

Троица-2021 / Фото: Pinterest

Известно, что в этот день Святой Дух явился к апостолам и даровал им способность изъясняться на разных языках, чтобы они распространили по свету ученье Божье. Святой дух является символом Триединого Бога – Отца, Сына и Святого Духа.

Считается, что в такой важный церковный праздник христианам нельзя ничего делать по дому, также стричься, вышивать, вязать и заниматься другими видами рукоделия. Особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, поскольку в этот день она считалась именинницей и ее нельзя было тревожить.

Также нельзя купаться в реках и озерах. Согласно поверью, в этот день на сушу могут выходить русалки и забирать с собой на дно человека. Не желательно ходить в лес, ведь там могут подстерегать мавки.

На Святую Троицу можно приходить свататься к девушке, но не праздновать свадьбу, потому что это считается плохой приметой.

В этот праздничный день также нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.

Напомним, что уже этой осенью украинский календарь пополнится еще одним профессиональным праздником. Он будет носить название День администратора ЦПАУ. Отмечать предлагают в начале осени — 6 сентября.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что наиболее популярными в Украине считают религиозные праздники — Пасху и Рождество (66% и 65%).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!