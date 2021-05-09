Какие праздники больше всего любят украинцы - опрос

Стало известно, какие праздники больше всего любит украинская нация. Такой опрос провел Киевский международный институт социологии.

Любимые праздники украинцев - опрос. Фото: rupoint.cz

Оказалось, что наиболее популярными в Украине считают именно религиозные праздники — Пасху и Рождество (66% и 65%). Следующим наиболее ожидаемым для граждан праздником является Новый год. Его назвали 58% опрошенных.

Приятно, что в Украине изменилось отношение граждан ко Дню Независимости. Сейчас 31% считают этот праздник своим любимым. Ранее этот показатель составлял 15%.

С нетерпением украинцы ждут Международный женский день и День победы (30-40%). Стоит отметить, что за 10 лет украинцы изменили свое отношение ко Дню Победы. Ранее этот праздник был любимым для 50% граждан.

Напомним, что вчера во всем мире отмечали День памяти и примирения, вспоминая о погибших во Второй мировой войне. В ООН делают акцент современного общества на том, что важно быть едиными и бороться совместно против новых вызовов, а также решать проблемы исключительно мирным путем. 8 и 9 мая украинцы почитают память погибших дома: в нашей стране массовые мероприятия в эти дни — под строгим запретом. Подробнее об этих днях читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине появился новый праздник. Отныне 25 мая украинцы будут отмечать День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Новый праздник установлен в стране, "учитывая значение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, ее информационного пространства".

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