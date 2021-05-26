Осенью в Украине появится новый праздник: что известно

Уже этой осенью украинский календарь пополнится еще одним профессиональным праздником. Как сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, представители Кабмина поддержали введение праздничной даты для работников центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).



В Украине появится новый профессиональный праздник. Фото из открытых источников

Праздник будет носить название День администратора ЦПАУ. Отмечать предлагают в начале осени — 6 сентября. Эта дата не будет "переходной" — её устанавливают единой для каждого последующего года.

В документах, предоставленных на рассмотрение членов Кабинета министров, указано, что заслуги администраторов данной государственной структуры хотят подчеркнуть. Представителей ЦПАУ называют важным элементом, помогающим обеспечить правильное и своевременное функционирование сервисного государства.

Подписи президента Владимира Зеленского под соответствующим указом пока еще нет. Однако, несомненно, это произойдет в ближайшее время. Документ вступит в силу с момента, когда его опубликуют после подписания.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в конце апреля Зеленский подписал указ насчет еще одного профессионального праздника в украинском календаре. Когда следует поздравлять людей, причастных к работе в Госслужбе специальной связи и защиты информации, узнавайте в нашем материале.

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