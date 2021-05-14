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Впервые в истории: какой новый праздник Украина отмечает 14 мая

Больше 2,6 тысяч украинцев имеют звание «Праведника народов мира» за спасение евреев от Голокоста

сегодня, 13:26
Автор:

Вечканова Елена

14 мая является важным праздником для израильского государства — много лет назад эта страна была официально признана независимой для еврейского населения. Связанный с этой национальностью праздник отныне отмечается и в Украине, сообщает в личном Telegram-канале нардеп Василий Мокан.

Впервые в истории: какой новый праздник Украина отмечает 14 мая

14 мая Украина отмечает новую памятную дату. Фото: katacarix

В феврале 2021 года украинский парламент решил добавить в календарь еще одну мемориальную дату. Именно поэтому сегодня, 14 мая, наша страна склоняет головы в День память украинцев, спасших евреев во времена Второй мировой войны.

Времена нацистской диктатуры и страшное бремя Холокоста навсегда оставили свои отметины на историческом полотне как мировой, так и украинской истории. Нацисты, руководствуясь приказами Адольфа Гитлера, открывали настоящую охоту на евреев — исключительно из-за их национальности, а не каких-либо проступков.

Только за четыре года Второй мировой войны в Украине нацисты лишили жизней около полутора миллионов евреев. Точной цифры, разумеется, не существует, ведь поименный список жертв отсутствует.

Впрочем, количество погибших могло быть в разы больше, если бы не сердобольные жители многих европейских стран, включая Украину. Некоторые самозабвенно спасали представителей еврейского народа, рискуя собственной жизнью.

Стоит отметить, что гораздо позже израильское правительство отметило всех тех, кто помогал евреям во времена Холокоста специальным званием. Интересно, что более 2,6 тысяч украинцев гордо называются "Праведниками народов мира" — за свой подпольный подвиг во времена Второй мировой войны.

К слову, по информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в честь нового праздника украинцы открыли новый памятный знак в Бабином Яре. "Место для размышлений" — такое название носит мемориальная синагога, которая, как утверждает политик, может стать еще одной частичкой, объединяющей украинцев и евреев, а также напоминающей про общую историю.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в конце апреля Владимир Зеленский подписал указ о появлении новой праздничной даты в украинском календаре. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие праздники больше всего по душе украинцам.


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Источник: https://t.me/mokan_knows/738
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