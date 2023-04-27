Четыре области Украины запретили деятельность московского патриархата

К Волынской, Ровенской и Хмельницкой области, ранее запретившим деятельность УПЦ московского патриархата, добавилась Житомирская область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Житомирская область запретила деятельность УПЦ МП. Фото из открытых источников

Депутаты областного совета Житомирской области приняли решение о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории области.

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"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", — говорится в решении Житомирского облсовета.

Кроме запрета на деятельность депутаты также приняли решение расторгнуть договоры аренды с церквями, зарегистрированными как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633, то есть принадлежат к московскому патриархату.

Таким образом, Житомирская область стала четвертой, которая запретила деятельность УПЦ МП. Ранее такое же решение было принято Волынской, Ровенской и Хмельницкой областями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Буковине подожгли храм Украинской православной церкви московского патриархата. Правоохранители задержали поджигателя и выясняют обстоятельства поступка мужчины.

Также "Комментарии" писали об исследователях, которые провели разносторонний анализ в нескольких областях и смогли воспроизвести лицо, которое мог иметь Иисус. Результат ученых кардинально отличается от обычного видения изображения Иисуса в православных и католических религиозных сооружениях.