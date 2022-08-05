Церковный праздник 5 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня православные верующие вспоминают священномученика Трофима, Феофила и еще 13 святых, которые стали жертвами язычников во время гонения на христиан во времена эпохи правления императора Диоклетиана. Именно поэтому 5 августа принято отмечать народный праздник – Трофимов день. Также сегодня отмечается праздник Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. В XIV веке в Почаевской пещере спасались два инока. Однажды им пришло видение Пресвятой Богородицы, стоявшей на камне и опоясанной огнем. Когда иноки подошли ближе, они увидели, что на камне остался оттиск стопы Божией Матери, из которого текла вода. Этот оттиск сохраняется до сих пор, вода из него никогда не убывает. Возле того камня по сей день совершаются чудеса.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В 1597 году икону Богоматери, которая славилась чудотворной, принесли на Почаевскую гору. Там построили храм, число иноков стало увеличиваться, вскоре возник Почаевская лавра. В 1675 году обитель была спасена от нападения турок благодаря молитвам иноков.



В этот день наши предки говорили – съесть сырую ягоду калины – к сложностям в любовных делах. А вот, если съесть сырую ягоду малины, то любовь будет взаимной. Если во сне увидели хлеб – к ссоре.

Что нельзя сегодня делать

Наши предки верили, что на Трофима одиноким парням нельзя ходить в лес. В этот день русалки там водят хороводы и, если попасться им на глаза, то защекочут до смерти или напустят лихорадку. Сегодня также нельзя долго спать, а то удача от вас отвернется. Запрещается рубить ветки калины и малины.

Что можно делать 5 августа

В этот день принято собирать урожай. Считается, что 5 августа — наиболее благоприятная дата для сбора ягод в лесу, приготовления заготовок варенья, варки компотов.

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