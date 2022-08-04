Церковный праздник 4 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", Православная церковь сегодня чествует день памяти святой Марии Магдалины. Предание гласит, что в юности Мария из Магдалы была грешницей и вела распутную жизнь. В Евангелие говорится, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. После исцеления Мария стала совершенно другим человеком и навсегда вошла в историю христианства. Также она стала одной из пяти женщин, получивших титул равноапостольной святой.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Сегодня наши предки обращали внимание на то, как ведет себя природа и говорили – ждать серого урожая льна, если утром много росы. Также люди радовались грозе 4 августа, тогда считалось, что будет очень хороший урожай зерна. Также в этот день говорили, если слышны долгие раскаты грома, значит скоро будет большой град.

Сны 4 августа — вещие. Но для их понимания необходима серьезная интуиция — образы во снах не следует воспринимать буквально.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату запрещено ходить по росе голыми ногами — нечистая сила вымачивает в ней одежду для русалок. Также нельзя выпускать во двор скотину с капельками росы на шкуре. Если игнорировать это правило, то животное может заболеть и даже умереть. Не рекомендуется держать окна и занавески грязными, иначе свет благополучия не поступит в дом.

Что можно делать 4 августа

Наши предки в этот день стирали и гладили занавески, а еще мыли окна. Также нужно сегодня ходить в лес за ягодами, закрывать варенья и компоты.

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