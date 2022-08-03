Церковный праздник 3 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", в этот день церковь и православные верующие вспоминают преподобного Онуфрия Печерского – святого, который жил в Киеве в 12 веке. Он был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах. По сей день там находятся его нетленные мощи. К сожалению, подробных сведений о его жизни нет. Известно только, что он соблюдал молчаливый затвор, как и многие монахи Киево-Печерской лавры. В Киевской Руси испокон веков его память почитали молчанием. Считалось, что все работы 3 августа следует выполнять молча, иначе можно накликать беду.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Что касается примет 3 августа, то издавна люди говорили, если ночь на 3 августа холодная – жди морозную зиму, которая наступит рано. Если идет проливной дождь 3 августа – осень будет сырой. Если сегодня теплая, бездождливая погода – будет хороший урожай грибов. Туман с утра – осенью будет тепло и солнечно.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя обманывать, а если сказать правду не получается, нужно уйти от ответа. Церковь запрещает верующим брать в руки острые предметы, в том числе, ножи и вилки — можно навлечь на себя конфликты и беды. Также не рекомендуется отказывать в гостеприимстве и отказываться от выгодных предложений.

Что можно делать 3 августа

В этот день наши пращуры подготавливали амбары для зерна: меняли доски, перестилали пол, проветривали. Всю работу выполняли молча. Также на рассвете ходили к источнику и набирали "молчальную воду", которая обладала целебными свойствами. Работая в саду, собирали яблоки, варили из них квас, компоты, делали вино.

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