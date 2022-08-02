Церковный праздник 2 августа: приметы и запреты дня

Как передает портал "Комментарии", 2 августа всем хорошо известен, как день Илии. Предание гласит, что с самого детства мальчик Илия соблюдал строгий пост и проводил дни и ночи в молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия. В то время люди поклонялись языческим богам. Илий не смог с этим смириться, стал обвинять правителей в бесчестии и призывать народ поверить во Христа Спасителя.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Император ослушался. Тогда пророк Илия объявил ему, что, в наказание три года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только по его молитве. И действительно, по молитве пророка небо заключилось, наступила засуха и голод по всей земле. За это время пророк совершил много чудес — давал пищу и воду верующим и воскрешал умерших. По истечении трех лет Илия предложил выбрать двух людей разной веры и посмотреть, чей Господь истинный. Православие одержало победу, а супруга императора велела убить пророка.

Тогда Господь благословил его на жизнь в отшельничестве, а после, поблагодарив за то, что тот сохранил тысячи жизней его Детей, забрал его живого — в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.

Сегодня наши предки обращали внимание на природные явления: долгий и не резкий гром — к ненастью, а отрывистый и короткий — к ясной погоде; дождь 2 августа предвещает обильный урожай пшена; наши предки в этот день зажигали свечу перед иконой Божией Матери и просили уберечь от пожара; в ночь на Илию часто идут дожди; считается, что 2 августа — день прощания с летом, так как "Илья надевает один из своих семи кожухов" и появляются первые признаки осени; с утра облачно — сев озимых должен быть ранний, а урожай — обильным.

Что сегодня нельзя делать

Даже неверующие знают, что после "Ильи" нельзя купаться в открытых водоемах. Также запрещается любая работа. Нельзя сквернословить и ругаться, стоять на перекрестках и выгонять домашних животных из жилья.

Что можно делать 2 августа

Наши предки в этот день устраивали пышные застолья в честь уважения к святому пророку. Проводили время не только с семьей, а и с друзьями-соседями, а после — танцевали, играли, веселились.

Читайте также на портале "Комментарии" — зерновая сделка и смерть Вадатурского: как это может быть связано – кому досталось зерно "Нибулона". Эксперты детально разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!