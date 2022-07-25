Церковный праздник 25 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", Православная церковь сегодня отмечает праздник преподобного Михаила Малеина. Он состоял в родстве с византийским императором Львом VI Мудрым. В 18 лет принял монашеский постриг под именем Михаил. Исполнял трудные послушания, несмотря на знатный род, и стал примером великого смирения. Через время ему дали сан священника и Михаил показал, как священство может сосуществовать с монашеством. Долгие годы он вел иноческую жизнь под руководством старца Иоанна, который вскоре благословил Михаила на жизнь в пещере. Пять дней святой молился, а в субботу и воскресенье шел в храм молиться. Вскоре к нему начали приходить люди, ищущие спасения и через некоторое время Киминская гора наполнилась многими святыми обителями.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Около 953 года в число братии вступил юноша Авраамий, который принял постриг под именем Афанасий. Впоследствии именно он основал Афонскую лавру.

Также сегодня отмечается народный праздник 25 июля — Прокл-плакальщик.

В этот день наши предки наблюдали за природой и делали прогнозы. Так, говорили, если 25 июля туман не ложится на низины, жди ненастья. В то же время, если с утра много росы на травах – дальнейший год будет удачным. И наоборот, если росы нет на траве, то может случиться ненастье.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня запрещено убирать, делать ремонт, стирать и заниматься любимыми домашними делами. Можно только готовить. Также нельзя ругаться, сквернословить и ссориться, иначе все вернется втройне.

Что можно делать 25 июля

Наши предки в этот день собирали росу и верили, что она обладает целительной силой. Девушки умывались на рассвете, сохраняя молодость и красоту. Также собранную росу использовали для лечения недугов.

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