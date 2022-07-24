Церковный праздник 24 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", сегодня Православная церковь отмечает день памяти мученицы Евфимии. Чудо, совершенное Евфимией, стало решающим в вопросах веры города Халкидона. Во время Вселенского собора православные и еретики не могли прийти к соглашению, какая вера есть истинная. Тогда патриарх решил, что нужно обратиться к мученице Евфмиии, и пусть Господь через нее даст ответ. Присутствующие написали два исповедания — еретическое и православное, а затем положили листки в гроб святой. Спустя сутки гроб оказался открыт, а в руке Евмифия держала список с православными догмами. Второй листок же лежал у ее ног. Тогда православная вера была признана единственно верной, а еретики приняли христианство.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Сегодня также почитают нашу княгиню Ольгу, потому 24 июля еще отмечается народный праздник 24 июля – Ольгин день. В 1547 году Ольгу причислили к лику святых равноапостольных. Такой чести удостоены только пятеро женщин: Мария Магдалина, царица Елена, первомученица Фекла, мученица Апфия и просветительница Грузии — Нина.

Наши предки наблюдали за природой в этот день и говорили – гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет; гулкий гром — к продолжительному ливню, глухой — к тихому дождю; паук сидит посреди паутины — к дождю; много росы в огороде — к неурожаю огурцов и помидоров; жаркий солнечный день — к хорошему урожаю зерновых.

Что можно делать 24 июля

В народном календаре этот праздник получил название "Ольга Страдница" из-за того, что именно сегодня начинались полевые работы. Особенно важным сегодня считается накосить и заготовить сено, а также сходить на рыбалку. Славяне молились святой Ольге о хорошем улове и помощи в делах.

Что нельзя сегодня делать

Считается, что княгиня Ольга очень не любила хвастливых людей, поэтому старайтесь в эту дату не хвастаться своими достижениями. Православная церковь говорит, что 24 июля запрещено переедать и грешить чревоугодием. Также не рекомендуется бездельничать — в пиковое время работы на земле много и ее нужно выполнять.

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