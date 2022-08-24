Церковный праздник 24 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Православная церковь 24 августа отмечает день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских. История жизни этих послушников весьма поучительна. Феодор был богатым человеком и перед тем, как вступить в монастырь, раздал все свое имущество. Дьявол искусил его и мужчина стал жалеть о содеянном. Один из братии — Василий — сказал, что может возместить Феодору стоимость его имущества, только пусть тот не жалеет. И помнит, что в Константинополе один молодец уже был в такой ситуации и, сказав перед Богом о передаче владений, упал и умер. Феодор раскаялся в своем грехе, поблагодарил Василия и они стали друзьями.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Через время дьявол снова искусил Феодора, явившись к нему в образе Василия. Он предлагал попросить у Бога денег и указал на место, где скрыто серебро. Феодор искусился, но вскоре Василий вернулся в обитель и друзья положили серебро обратно.



Князь Мстислав, сын Святополка, узнал об этом и требовал от святых, чтобы они раскрыли место, где прячут сокровища. Мучил их, даже пустил стрелу в Феодора. Тот достал ее, бросил князю и сказал, что сам он умрет от стрелы. В ту же ночь оба инока скончались.

В этот день наши предки наблюдали за природой. Если дождь льет во время восхода — к плохой погоде на несколько дней. Туман над водоемами — ждите погожих деньков. Если до этого дул ветер, а 24 числа прекратился, значит скоро наступит хорошая погода.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя гулять после захода солнца, особенно, в одиночестве. Также запрещено пить алкоголь. Считается, что в этот день является дух и пугает пьяниц. 24 августа не стоит лениться и думать о своих страхах.

Что можно делать 24 августа

Издавна в этот день стригли овец. Из этой шерсти делали валенки и другие вещи. Православные верующие в эту дату могут помолиться святым мученикам о здоровье и помощи в делах.

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