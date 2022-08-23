Вся Украина покрыта облаком пыли: почему стоит закрывать окна – в чем угроза для здоровья

Вся территория Украины оказалась покрыта облаком пыли. Больше всего оно зацепило Одессу. В городе зафиксирован повышенный уровень концентрации пыли в воздухе. На самом же деле пылевая буря не есть чем-то необычным. Такое метеорологическое явление есть нормальным для лета. Тем не менее, если долго находиться на улице, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

Пылевая буря. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что воздушные массы с песком поступают в Украину из Средней Азии. Такой северный воздушный поток охватил практически все регионы Украины.

По словам Сергея Степаненко, вынос этой пыли бывает в Украине или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских. Для летнего сезона – это, можно сказать, обыденное явление. За последние несколько лет в Украине 3-4 раза случалось подобное.

Ректор обратил внимание на то, что пыль является аллергеном.

"Едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами, и это может стать спусковым крючком для многих людей по канцерогенным (раковым — Ред.) заболеваниям", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первый этап "дипломатической борьбы" за гарантии безопасности для Украины уже завершен. Сейчас якобы идет вторая фаза, в ходе которой украинские дипломаты нарабатывают детали гарантий безопасности. А глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что первые наработки уже почти готовы и в конце августа планируется презентовать "очень мощный документ". Какими должны быть эти гарантии, чтобы они сработали? "Комментарии" с этим вопросом обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!