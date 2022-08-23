Вся Украина покрыта облаком пыли: почему стоит закрывать окна – в чем угроза для здоровья

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Кравцев Сергей
Вся территория Украины оказалась покрыта облаком пыли. Больше всего оно зацепило Одессу. В городе зафиксирован повышенный уровень концентрации пыли в воздухе. На самом же деле пылевая буря не есть чем-то необычным. Такое метеорологическое явление есть нормальным для лета. Тем не менее, если долго находиться на улице, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.
Пылевая буря. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что воздушные массы с песком поступают в Украину из Средней Азии. Такой северный воздушный поток охватил практически все регионы Украины.
По словам Сергея Степаненко, вынос этой пыли бывает в Украине или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских. Для летнего сезона – это, можно сказать, обыденное явление. За последние несколько лет в Украине 3-4 раза случалось подобное.
Ректор обратил внимание на то, что пыль является аллергеном.
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Обсуждения
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Ігор
23 августа 2022, 19:00
Так ми ж простий люд для цього і тримаємо зачиненим. А якщо ворог буде нові території захоплювати, для УПА-пропаганди буде гарний привід стверджувати, що РФ незаконно примушує слугувати у її армії. За це РФ "дружньо" забезпечила вивіз зерна і комісійні корумпованим.