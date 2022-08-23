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Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Что можно делать 23 августа, а от каких действий лучше воздержаться - узнайте в материале

23 августа 2022, 07:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", 23 августа церковь отмечает праздник в честь святого Лаврентия Римского. В народе этого святого считали целителей глазных болезней. Ему молились об избавлении болей в глазах, восстановлении зрения и прозрении слепых. Блаженный Лаврентий жил в XVI веке около Калуги в лесу. Из его хижины был прокопан тоннель в церковь, где Лаврентий слушал Богослужение. Бывал в доме калужского царя. Люди говорили, что сам блаженный — потомок боярского рода Хитровых.

Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

При жизни прославился Лаврентий многими дарованиями. Когда татары напали на Калугу, он первый предупредил об этом князя. В честь своей благодарности, князь калужский устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого.

К этой дате уже начинает проявлять себя осень, а ветры становятся все холоднее. Наши предки после 23 августа уже не купались в водоемах, но умывались из рек и озер, набирали воду и поили скотину. В этот день очень полезной считалась роса. Девушки 23 августа ходили босиком по траве. День очень удачный для рыбалки и сбора лесных грибов.

Что нельзя делать 23 августа

В этот день нельзя озвучивать свои цели, мечты и планы на будущее, иначе ничего не сбудется.

В Лаврентьев день нельзя бездельничать, иначе в будущем будут финансовые неудачи.

Нельзя конфликтовать сегодня и рассказывать чужие секреты.

23 августа не собирайте орехи, иначе финансовое положение ухудшится.

Супругам в этот день нельзя иметь интимную близость.

Приметы погоды 23 августа

Если на липе начали желтеть листья, то осень будет ранней.

Птицы перестали петь — к дождю.

Если вечером особенно громко поют цикады, то следующий день будет жарким.

Дождливый день — к удачной рыбалке и хорошему улову.

Если с дуба падает много желудей, то следующий год будет урожайным.

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