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Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Какой православный праздник 22 августа отмечают христиане и от чего в этот день лучше воздержаться - узнайте в нашем материале

22 августа 2022, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня церковь чтит память святого Матвея. Святой Матвей с самого детства изучал Слово Божие по Священным Книгам. В тот день, когда Иисус явил себя миру, Матвей поверил в него и следовал за ним, за что был избран в число 70 учеников. В его честь люди отмечают народный праздник 22 августа — день Матвея. Именно он был избран в число 12 апостолов вместо Иуды, проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Много путешествовал по миру с проповедями о Слове Божием. Многих людей обратил в христианскую веру. 

Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Однажды иудейский первосвященник Анан, который ненавидел Христа, давший приказ убить апостола Иакова, приказал схватить Матвея и представить на суд. На суде Матвей исповедовал христианство и говорил, что Иисус — единственный Мессия и истинный Бог. За это его побили камнями, а затем отсекли голову.

Приметы 22 августа

дождь в этот день — к плохой погоде до конца лета;

сильные ветры — к холодной зиме;

тихая и спокойная погода — к поздней зиме и теплой осени.

Что сегодня нельзя делать

На Матвея запрещено носить металлические украшения и пить травяные настои, иначе состояние здоровья ухудшится. Смотреть на Луну также категорически запрещено — навлечете головные боли. 22 августа воздержитесь от того, чтобы потирать руку об руку, в противном случае вас ждут финансовые неприятности.

Что можно делать 22 августа

Православные в этот день уделяют особое внимание чтению Библии и посещению храмов. Не забывают поститься, так как длится Успенский пост 2022. Люди собирают зелень с огорода и заготавливают ее впрок.

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