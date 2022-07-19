Церковный праздник 19 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Как передает портал "Комментарии", в честь памяти о преподобном Сысое Великом сегодня отмечается Сысоев день. Премудрый Сысой был монахом-отшельником и жил в Египетской пустыне. За свою жизнь совершил немало подвигов, достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Сысой Великий был чрезвычайно строг к себе, но с милосердием относился ко всем тем, кто обращался к нему за помощью. Он говорил, что его путь — ставить себя ниже всех остальных, потому что именно такое унижение ведет к чистоте духа.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

На смертном одре Сисой говорил, что видит Ангелов и беседует с ними, чтобы они дали ему еще немного времени на покаяние. Ученики, стоя над Сысоем Великим, удивлялись — считали, что нет нужды ему в чем-то каяться. Но премудрый был уверен — он недостаточно познал раскаяние за свою жизнь. В тот момент, когда он это произнес, лицо его засияло и Господь забрал святого на небеса.



В Сысоев день наши предки любили наблюдать за природой, готовясь к осени. Так, они говорили – листья пожелтели – жди раннюю осень и зиму. Желтые облака по небу плывут – жди дождя. В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершится крахом. Проблемы, возникшие 19 июля, скоро разрешатся сами собой.

Что можно делать 19 июля

Считается, что в этот день роса обладает целебной силой, поэтому наши предки, пробудившись, ходили босиком по траве — верили, что такой ритуал принесет здоровье и удачу на целый год. Также сегодня можно молиться Сисою Великому о благополучии в делах.

Что сегодня нельзя делать

19 июля женщинам запрещено убирать, стирать и заниматься уборкой по дому. Народные приметы гласят, что нельзя давать и брать в долг деньги — сами будете нуждаться. Православная церковь запрещает ссориться и сквернословить, особенно, с близкими и любимыми.

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