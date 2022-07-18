Церковный праздник 18 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Церковь отмечает сегодня праздник – обретение честных мощей Сергия Радонежского. Преподобный считается одним из самых главных святых в православной вере. Он всю жизнь проповедовал идеи исихазма и считал, что иноки не могут войти в Царство Божие, а спасутся только добрые люди. Радонежский также активно развивал Византийскую мысль.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В народе сегодня свой праздник, а именно — "Афанасьев день". Преподобный Афанасий в Афоне воздвиг лавру, собрал братию, где установил монастырский порядок. Однажды, после пережитого голода, в лавре начали строительство, а игумену во сне явился Господь и предупредил его о скорой кончине. Тогда Афанасий сказал об этом братии, надел свои лучшие одежды, помолился и вышел вместе с некоторыми иноками смотреть на строительство. В какой-то момент верх храма обрушился, и пятерых братьев завалило камнями. Премудрый Афанасий и зодчий Даниил остались живи и все слышали, как игумен славил Господа. Иноки стали разбирать камни, но нашли старца уже мертвым.

Сегодня наши предки особое внимание удаляли тому, как ведет себя природа. Если месяц на исходе играет — к урожаю хлебов, луна светит ясно — осень будет сухой и теплой, сухая трава на низменностях — на следующий вечер ждать дождей, пауков много — погода будет сухой и теплой.

Что можно делать 18 июля

Наши предки верили, что если 18 июля долго смотреть на месяц, то можно прибавить себе сил и здоровья. Также в этот день пекли булочки и печенье в форме Луны, привлекая удачу.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату нежелательно грустить и злиться. Это оттолкнет удачу на целый год. Православная церковь строго запрещает сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Это чревато крайне неприятными последствиями.

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