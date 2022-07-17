Церковный праздник 17 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Как передает портал "Комментарии", согласно преданию, 7 лет святой Андрей был немым, но затем по причащении Святых Христовых Таин он обрел дар речи и начал говорить. Это чудо сподвигло его посвятить жизнь Богословию и изучать Священное Писание. В 14 лет он отправился в Иерусалим и там принял постриг в обители преподобного Саввы Освященного. Андрей был кроток, благочестив и постоянно молился, так что люди удивлялись его добродетели и разуму. За всю свою жизнь он написал немало Богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы — канона. Святитель Андрей Критский прославил многими похвалами Пречистую Деву Марию. Ему также принадлежат: канон на Рождество Христово, трипеснцы на повечерии недели Ваий и на первые четыре дня Страстной седмицы, стихиры на Сретение Господне и многие другие песнопения. В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 17 июля — "Андреев день" или "Андрея Наливы".

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Православная церковь же сегодня 17 июля чтит память преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца. Марфа с юных лет хотела стать монахиней, но родители убедили ее выйти замуж. Супруг ее вскоре умер, а она посвятила свою свою жизнь сыну. Марфа была для сына примером благочестивой христианки — регулярно посещала храмы, причащалась и молилась. Особенно часто она обращалась к Иоанну Предтече — Крестителю Господню.

Помогала нищим, одевала их, кормила, умерших погребала, а тем, кто собирался познать Таинство Причастия, лично готовила одежды. Не сквернословила, не ругалась, не говорила попусту. Для всех она была образном целомудренной христианки. Умерла Марфа тихо и мирно, за год до ее смерти Ангелы во сне дали ей пророчество о точной дате кончины. Похоронили женщину на Дивной горе, на месте подвига ее сына.

Что можно делать 17 июля

Народные приметы гласят, что если сегодня помолиться трем Андреям, то впоследствии вы сможете найти вещь, которую давно потеряли. Если незамужняя женщина в этот день выйдет на улицу и встретит первой женщину, то ее ожидает в этом году новая любовь.

Что нельзя сегодня делать

Наши предки верили, что в эту дату лучше не смотреть на небо, иначе, если вы увидите падающую звезду, то это будет означать, что кто-то в семье заболеет. Существует поверье, что 17 июля — опасный день, поэтому нельзя начинать ничего нового, также лучше не брать и не давать деньги в долг.

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