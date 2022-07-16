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Церковный праздник 16 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Что можно делать 16 июля, а от каких действий лучше отказаться - узнайте в материале

сегодня, 07:45 comments1067
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", главный праздник 16 июля — день памяти мучеников Мокия и Марка, которые стали жертвами охоты язычников на христиан. Они жили в III веке до н.э и были схвачены во время гонений православных верующих. Язычники заключили святых в темницу и пытали, заставляя отречься от Христа, но Мокий и Марк не сделали этого. В наказание им отрубили головы на главной площади города.

Церковный праздник 16 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Также 16 июля — день памяти мученика Иакинфа. Юноша вырос в христианской семье, но был прислужником у царя Траяна. Однажды, во время одного из пиршеств, Иакинф заперся у себя в комнате и молился Христу, пока царь и его гости наслаждались идоложертвенной пищей. Один из слуг услышал слова молитвы и донес царю, что Иакинф отрекается от языческих богов и продолжает верить в Иисуса Христа. Тогда юношу привели к царю и предложили вкусить жертвенной пищи. Иакинф отказался и объявил себя христианином. Его долго пытали, а затем заключили в темницу, моря голодом и жаждой. В скором времени один из стражников, принесший ему языческие угощения, увидел возле тела юноши двух ангелов, что обернули его в светлые одежды и надели на голову венец.

16 июля, когда первая половина лета оказывалась позади, наши предки внимательно следили за тем, как себя ведет природа. Так, в этот день обращали внимание, если паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину – к хорошей погоде. Также говорили, если комары собираются в рой – к хорошей погоде. Еще одно наблюдение – перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Что можно делать 16 июля

В этот день наши предки наблюдали за небом — в нем должно было появиться скопление тел в созвездии Тельца. Такое явление называлось "Плеяда" или "Стожары". Считалось, что они приносят удачу и оберегают звероловов и рыбаков.
Тем не менее, 16 июля в целом воспринимали, как неудачный день, поэтому во всех делах нужно было быть предельно осторожными.

Что сегодня нельзя делать

Народные приметы гласят, что сегодня нельзя отправляться в дальнюю дорогу, а также заниматься тяжелым физическим трудом. Православная церковь строго запрещает злиться и допускать негативные мысли и выяснять отношения с близкими людьми.

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Обсуждения

Ірина

сегодня, 06:56

В ІІІ столітті до н. е. Ісуса Христа ще не було. Що за нісенітниці ви пишете??

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