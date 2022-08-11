Церковный праздник 11 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня церковь отмечает сразу несколько праздников. Во-первых, чтит память мученицы Серафимы. Святая жила в Риме во время правления императора Адриана, который начал гонения на христиан. Серафиму схватили и стали судить. Начальник отдал ее на поругание, но, как только к ней приблизились мучители, земля затряслась, а они упали мертвым сном. Мучители решили, что это волшебство, опалили Серафиму огнем, избили палками и отсекли голову.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Также церковь отмечает праздник мученицы Феодотии. Жила в III веке и пострадала от рук императора Диоклетиана. Феодотия рано овдовела и всю свою жизнь посвятила помощи нуждающимся. Язычники обвинили ее в исповедании христианства и заключили в темницу. Один из царедворцев хотел жениться на ней, но Феодотия отказала. Тогда ее вместе с дочерью сожгли в печи.

Еще сегодня день памяти преподобных Космы и Константина Косинских. Святые жили в XIII веке и были учениками Варлаама Хутынского. После его смерти они поселились на Косинском полуострове. Вскоре к ним начали приходить благочестивые люди, так и возникла святая обитель. До конца своей жизни Косма и Константин были настоятелями Косинского монастыря, почили мирно.

Что касается примет в этот день, то именно по дню 11 сентября можно было определять, каким будет начало осени. Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода; утренний туман — к плохому сбору меда; если целый день туман, то будет хороший урожай зерновых культур; зеленый овес — к дождливой осени; много ягод и орехов — к холодной зиме.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату люди придерживаются некоторых запретов. Например, нежелательно заниматься рукоделием с острыми предметами, работать в огороде, убирать в доме и заниматься физическим трудом. Православная церковь категорически запрещает ругаться и ссориться.

Что можно делать 11 августа

В этот день принято печь пироги из калины. Девушки с утра умывались калиновым соком, а юноши преклонялись к калиновому стволу — верили, что растение дает силу и мужество. Рубить ветки калины в этот день категорически запрещалось.

Также наши предки 11 августа собирали грибы и ореха, а бабки-знахарки читали заговоры от воров и разбойников. Люди верили, что именно этой ночью приходят ведьмы доить коров, отчего животные чахнут на глазах. Для того, чтобы это не случилось, хозяева плотно закрывали двери хлева, а внутри вешали обереги.

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