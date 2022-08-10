Церковный праздник 10 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня Православная церковь чтит первых диаконов Церкви Христовой. Прохор, Никанор, Тимон и Пармен — первые диаконы Церкви Христовой. По преданию, 12 апостолов выбрали 7 мужей и поставили их служить диаконами. В этот же день отмечается народный праздник 10 августа — Прохоров день.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Прохор был диаконом в Никомидии, принял мученическую смерть во имя Христа от рук язычников. Святой Никанор погиб в тот же день, когда убили камнями святого мученика Стефана. Тимон был убит язычниками в Аравии за проповедь Евангелия. Святой Пармен был диаконом в Македонии, скончался от болезни.

В этот день люди говорили, если дождь без ветра — к плохой погоде надолго; туман стелется по реке — день будет ясным; сон в ночь на 10 августа указывает на ошибки, которые мешают вам добиться цели.

Что нельзя сегодня делать

Согласно поверьям, 10 августа не нужно менять, продавать или отдавать вещи — удача уйдет вместе с ними. Также запрещено проводить финансовые операции и совершать сделки. Брать в руки треснувшие зеркала и смотреться в них не стоит — навлечете беду.

Что можно делать 10 августа

Наши предки в этот день ходили в лес за грибами. Важно быть в хорошем настроении, иначе можно вернуться ни с чем. Также можно собирать грибы. Есть примета — первый собранный стакан отдать другому человеку, тогда урожай будет хорошим.

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