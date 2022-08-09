Большой церковный праздник 9 августа: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", Православная церковь сегодня отмечает большой церковный праздник – день святого Пантелеймона. Издавна в народе этот праздник назывался – Пантелеймон-целитель. Этот святой равным счетом почитается, как православной, так и католической церковью.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Пантелеймон родился в языческо-христианской семье. Мать его была верующей и учила сына Божьим законам. После ее смерти воспитанием ребенка занимался отец, который отдал Пантелеймона на обучение к врачу. Мальчик настолько искусно овладел навыком врачевания, что о целителе быстро узнал весь город. Он отличался состраданием к людям, часто помогал нуждающимся и вскоре крестился, начав исцелять людей молитвой.

Из-за популярности Пантелеймона ему стали завидовать "коллеги" и донесли на молодого врача царю. Император Максимиан был язычником и отчаянно боролся с христианством, поэтому приказал схватить Пантелеймона и заставлял его отречься от Христа. Получив отказ, стал жестоко мучить лекаря, а затем казнил его.

Что просят у святого Пантелеймона

В силу того, что святой мученик прославился, как защитник всех страждущих и нуждающихся, а также истинный лекарь, православные верующие могут помолиться Пантелеймону о помощи в делах, о крепком здоровье и об исцелении недугов.

9 августа в народе говорили, если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной; если муравьи вход в муравейник заделывают, то скоро пойдет дождь; кузнечики прыгают и стрекочут — к сухой и ясной погоде; если больной в церкви отстоит молебен в честь святого Пантелеймона, а дома молиться будет на его икону, то скоро выздоровеет.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь строго запрещает в эту дату проходить мимо чужого горя, иначе Господь покарает за равнодушие. Наши предки в этот день не работали в поле — боялись грозы. Также 12 августа не стоит никуда возить сено и хлеб, иначе гроза все сожжет.

Что можно делать 9 августа

Хозяюшки в этот день издавна пекли пирожки с капустой, готовили супы и тушили овощи. Делали заготовки на зиму — засаливали и квасили. Угощали приготовленным всех нуждающихся.

Знахари ходили в лес и к болотам за травами. Верили, что собранные в этот день растения обладают целебной силой.

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