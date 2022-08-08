Церковный праздник 8 августа: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", сегодня церковь отмечает день памяти преподобномученицы Параскевы. Девушка родилась в благочестивой семье в пятницу, поэтому ее назвали Параскевой. На греческом это значит "пятница". Она была христианкой, язычники не единожды принуждали ее отречься от веры, но девушка была непреклонна. Князь Антонин приказал бросить ее в чашу со смолой, но Параскева осталась жива. Император посмотрел в котел и ослеп. Девушка исцелила его, а многих других после обратила в христианство. После смерти ее мощи хранились в Константинополе.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В этот день также отмечается народный праздник 8 августа — Ермолаев день. Ермолай, Ермипп и Ермократ были священниками в Никодимии. В те времена многие верующие подвергались гонению на христиан со стороны правительства. Святые скрывались в разных местах, обращая народ к истинной вере. В итоге были схвачены язычниками и преданы мечу.



В этот день наши предки наблюдали з поведением животных, за природой. Если кот или кошка трутся у хозяйских ног, дают себя погладить — весь год будет хорошим; мухи кусаются и становятся назойливыми — жди дождя; лягушки прыгают около водоемов по берегу — тоже к дождю.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в этот день не выходили в поле, женщинам запрещалось заниматься рукоделием, шить и вязать.

Что можно делать 8 августа

Считается, что в этот день можно делать заготовки на зиму из яблок. Также хозяйки варят компоты, делают вино. Кроме того, сегодня можно заниматься любимым хобби и получать знания.

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