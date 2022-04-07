Благовещение 2022: какую молитву стоит прочитать в этот день

Сегодня, 7 апреля, православные отмечают важный церковный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это день благой вести, когда Дева Мария узнала от архангела Гавриила, что станет матерью Иисуса Христа. В такой большой праздник стоит посетить церковь и прочитать сильную молитву.

Благовещение Пресвятой Богородицы (фото из открытых источников)

Существует множество текстов для чтения 7 апреля и накануне Благовещения. Православным предлагают обратиться к Богородице и прочитать молитву на исполнение желаний. В такой непростой для Украины период можно помолиться за окончания военных действий, за скорейший мир и защиту нашей страны.

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя: ум мой обогати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укрепи, уныния сон отягощающи. Связана пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляюще мя. Жизнедателя Бога рождшая, умервщлена мя страстьми оживи. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю давай мне слезам. Пречистая, души своея скверну очищающи. Стенания от сердца приношу. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи. Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Эту молитву принято читать накануне праздника или на рассвете.

Напомним, что Благовещение считается важным праздником, поэтому 7 апреля нужно придерживаться некоторых правил и запретов. Что нельзя делать в этот день?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как украинцы будут отмечать Пасху в этом году.

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