Благовещение 2021: что можно и нельзя делать 7 апреля

В среду, 7 апреля, отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы — третий важнейший церковный праздник после Рождества Христова и Пасхи.

Благовещение 2021 (фото из открытых источников)

В этот день верующие вспоминают о возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии о том, что она родит Сына предвечного Бога и спасет людей от грехов их. Осознав свою миссию на Земле, Мария покорно приняла это известие и дар, который дал ей Господь.

Благовещение считается важным праздником, поэтому 7 апреля нужно придерживаться некоторых правил и запретов. Что нельзя делать в этот день?

В народе говорят, что сегодня земля должна отдыхать, поэтому нельзя ничего сажать, сеять и копаться в огороде. По поверью, на Благовещение даже птицы не вьют свои гнезда. Также 7 апреля откажитесь от тяжелой физической работы, не занимайтесь шитьем, вязанием и пряжей. Если пренебрегать этими запретами, то можно навлечь беду.

В этот большой праздник нельзя устраивать конфликтов, обижать и ссориться с другими людьми. А еще на Благовещение никому не стоит давать в долг и самым не просить деньги. Если же у вас просят милостыню, тогда обязательно подайте и помогите нуждающимся.

Также 7 апреля стоит воздержаться от шумных гуляний, вечеринок и празднований. Проведите этот день дома. А девушкам в этот день нежелательно подстригать и красить волосы.

Что можно делать в Благовещение?

Посвятите большую часть дня молитвам и общению с родными людьми, а также сходите в церковь и исповедуйтесь. Хозяйки, как правило, на Благовещение пекут просфоры для службы в церкви. После освящения хлебец съедали натощак, чтобы быть счастливым весь год.

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