logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.03.2021

BTC/USD

56505.50

ETH/USD

1786.50

LTC/USD

209.50

НБУ 12.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Когда Пасха 2021 в Украине: названа дата праздника
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Пасха 2021 в Украине: названа дата праздника

Следующий день будет нерабочим

сегодня, 09:53
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, когда в Украине состоится празднование Пасхи в 2021 году у православных и греко-католиков нашей страны. В этом году праздник приходится на 2 мая. Светлое Христово Воскресение является государственным праздником, а поэтому 3 мая также будет выходным днем.

Когда Пасха 2021 в Украине: названа дата праздника

Фото: Google

Пасха является наиболее большим и массовым христианским праздником, которые посвящен радости воспрещения Спасителя Иисуса Христа, которого распяли за человеческие грехи. 

Согласно религиозным представлениям, праздник Пасхи знаменует собой переход человека от смерти к жизни, а также освобождений от ноши грехи и переход от рабства зла к свободе добра и любви. 

В нашей стране в Светлое Воскресенье Пасхи у большинства людей принято посещать праздничную службу в церкви для того, чтобы освящать обрядовые блюда, а именно маски и яйца-крашанки.

Дата религиозного праздника не является фиксированной и меняется каждый год. Самым простым способом узнать ее является пользование пасхалией – календарем, где даты празднования Пасхи указаны на множество лет вперед.

Православная церковь обычно пользуется пасхалией александрийской, а католическая церковь – григорианской. 

Католики в Украине будут отмечать Пасху 4 апреля 2021 года. Это говорит о том, что разница между католической и православной Пасхой в этом году составит почти месяц, а иногда эта разница достигает и полутора месяцев.

Православная Пасха, напомним еще раз, состоится 2 мая, в воскресенье. Понедельник, 3 мая, также будет выходным днем.

Ранее "Комментарии" сообщали о пяти вещах, которые на самом деле экономят наши деньги.

Читайте также, какими качествами обладают люди, которые были рождены в марте. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/lady/holidays/kogda-pasha-2021-v-ukraine-nazvana-data.htm?_gl=1*1zynnc*_ga*OTA5NTcwNDk2LjE2MTEzMTg1Mjk.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNTUzNDY5Ni45NS4wLjE2MTU1MzQ2OTYuMA..&_ga=2.9804661.1598715562.1615194865-909570496.1611318529
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ