Когда Пасха 2021 в Украине: названа дата праздника

Стало известно, когда в Украине состоится празднование Пасхи в 2021 году у православных и греко-католиков нашей страны. В этом году праздник приходится на 2 мая. Светлое Христово Воскресение является государственным праздником, а поэтому 3 мая также будет выходным днем.

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Пасха является наиболее большим и массовым христианским праздником, которые посвящен радости воспрещения Спасителя Иисуса Христа, которого распяли за человеческие грехи.

Согласно религиозным представлениям, праздник Пасхи знаменует собой переход человека от смерти к жизни, а также освобождений от ноши грехи и переход от рабства зла к свободе добра и любви.

В нашей стране в Светлое Воскресенье Пасхи у большинства людей принято посещать праздничную службу в церкви для того, чтобы освящать обрядовые блюда, а именно маски и яйца-крашанки.

Дата религиозного праздника не является фиксированной и меняется каждый год. Самым простым способом узнать ее является пользование пасхалией – календарем, где даты празднования Пасхи указаны на множество лет вперед.

Православная церковь обычно пользуется пасхалией александрийской, а католическая церковь – григорианской.

Католики в Украине будут отмечать Пасху 4 апреля 2021 года. Это говорит о том, что разница между католической и православной Пасхой в этом году составит почти месяц, а иногда эта разница достигает и полутора месяцев.

Православная Пасха, напомним еще раз, состоится 2 мая, в воскресенье. Понедельник, 3 мая, также будет выходным днем.

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