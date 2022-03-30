Епифаний рассказал, как украинцы будут отмечать Пасху в этом году

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Светлана Шкурупий
В
2022 году Пасха припадает на 24 апреля, и эта дата является для украинцев
переломной, ведь будет ровно два месяца от начала полномасштабного вторжение Российской
Федерации на наши территории. Митрополит Эпифаний рассказал об
особенностях празднования Пасхи в условиях войны.
Пасха 2022 (фото из открытых источников)
По
его словам, украинцы уже привыкли отмечать этот светлый праздник в сложных
условиях, ведь в предыдущие годы в стране бушевала пандемия COVID-19 и действовали ограничения на
массовые скопления людей. Тогда тоже никто не знал, как проводить празднование.
Митрополит
говорит, что нужно верить в то, что до 24 апреля военные действия в Украине завершатся
и мы будем праздновать победу. А сейчас, когда продолжается Великий пост, люди
должны больше молиться, очищаться и становится лучше, чтобы на достойном
духовном уровне встретить воскресение Христово.
Эпифаний
подчеркнул, что Господь ради спасения людей также прошел через страдания, через
путь на Голгофу он достиг воскресения, и это была победа над смертью и злом. По
словам митрополита, мы должны верить в то, что через страдания и испытания
войной украинцы также одержат победу и это будет победа добра над злом.
Напомним,
что в 2022 году православные христиане будут праздновать Пасху 24 апреля,
католики – 17 апреля. Великий пост перед Пасхой начался 7 марта этого года и
продлится до 23 апреля.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что перед Пасхой некоторые продукты могут значительно вырасти в цене, поэтому эксперты рекомендуют купить некоторые из них заранее, чтобы немного сэкономить.
Читайте также, как не переесть на Пасху.
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