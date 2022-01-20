Когда украинцы будут отмечать Пасху в 2022 году

Ежегодно украинцы отмечают две Пасхи — католический праздник воскресения Христова и православный. Разница между ними составляет семь дней. День самого главного праздника в году для верующих постоянно сдвигается и высчитывается в зависимости от того, как меняются лунные фазы.

В Украине Пасха будет в апреле, фото из открытых источников

В 2022 году православные христиане будут праздновать Пасху 24 апреля, католики – 17 апреля. Великий пост перед Пасхой начнется 7 марта этого года и продлится до 23 апреля.

Традиционно украинцы готовят корзину с пасхальными яйцами, обрядовым куличем, колбасами, вином и другими вкусностями и идут в церковь, чтобы посвятить ее. Большинство граждан посещают богослужение ночью или на рассвете.



Наши предки называли обрядовый хлеб, который готовили к Пасхе, куличами или "бабами". Как сообщают авторы статьи Энциклопедии современной Украины, ранее выпекали более сорока разновидностей куличей.

"В Чистый четверг выпекали желтые обрядовые "бабы", белые готовили в пятницу, черные – в субботу. Желтые "бабы" – самые крупные и важные, их делали из пшеничной муки на яичных желтках, они предназначались солнцу и небу. Белые – покойникам и воздуху – "чтобы не приносили бед и смерти". Черные – хозяевам и людям, то есть плодородной земле", — говорится в тексте.

Накануне Пасхи возле церкви разжигали костры, огонь поддерживали до утра. В домах зажигали свечи. После Пасхи украинцы посещали могилы предков, организовывая проводы или "гробки". В Украине была традиция закапывать пасхальные яйца в землю на могилах родственников. На поминальных столах обязательно были куличи и пасхальные яйца.

Как сообщал портал "Комментарии", праздник отмечают в Украине 20 января и что нельзя делать в этот день.







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