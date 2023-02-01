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Жительница Техаса обнаружила на пляже жуткого монстра (ФОТО)

Женщина решила прогуляться по побережью и внезапно наткнулась на пляже на жуткого морского обитателя, который выглядел словно монстр из фильма ужасов.

сегодня, 00:05
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Автор:

Анна Нестерова

Шокированная женщина сделал несколько снимков "монстра" и затем поделилась ими в социальной сети Фейсбук — таким образом она хотела понять, что ей удалось найти на пляже.

Жительница Техаса обнаружила на пляже жуткого монстра (ФОТО)

На пляже нашли жуткого "монстра"/ Иллюстрационное фото

Так, на днях жительница Техаса (США) решила прогуляться вдоль берегов Порт-Боливара. В какой-то момент ее внимание привлек объект на суше. Подойдя поближе женщина увидела странное морское существо без чешуи. В его открытой пасти виднелись хоть и не длинные, но достаточно острые зубы. Женщина сфотографировала свою находку и спросила у своих друзей и подписчиков в Facebook, не знают ли они, что за существо ей удалось обнаружить.

Жительница Техаса обнаружила на пляже жуткого монстра (ФОТО) - фото 2

Через некоторое время женщина получила ответ от научного директора по прибрежному рыболовству Техасских парков и дикой природы Марка Фишера. По словам специалиста, жуткий "монстр" — это скорее всего угорь, более известный как Echiophis Punctifer, который обитает в западной и восточной части Атлантического океана на глубине от 40 до 100 метров.

Эксперт отметил, что живут эти угри в мелководных заливах и лагунах, где "прокладывают" себе норы в песке и иле. Самцы Echiophis Punctifer могут достигать в длину до 180 сантиметров.

Скорее всего, угря вынесло на берег сильным течением, где он и умер.

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Жительница Техаса обнаружила на пляже жуткого монстра (ФОТО) - фото 3



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