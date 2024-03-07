За продажу черемши можно попасть в суд: какие штрафы за уничтожение краснокнижного растения

Черемша занесена в Красную книгу Украины, поэтому растение запрещено срывать и продавать. Однако с приходом весны на рынках и поблизости от них можно видеть десятки пучков этого растения. Какие штрафы угрожают продавцам за реализацию краснокнижной черемши.



В Украине запрещена продажа черемши. Фото из открытых источников

Черемша, которую также называют медвежий лук, или дикий чеснок, была занесена в Красную книгу Украины еще в 1980 году. Массовый сбор и продажа черемши может повредить растение и привести к генетическому вырождению из-за отсутствия семенного обновления.

Чтобы этого не произошло, в Украине проходит ежегодная операция "Первоцвет", которая заключается в усиленном госконтроле за редкими и краснокнижными растениями. Экоинспекции организуют рейды и выявляет нарушения, в частности, продажу черемши и других растений, например подснежников. За незаконный сбыт и распространение растений предусмотрен штраф от 510 гривен. Также штраф может выписываться как компенсацию в подсчете за одно уничтоженное растение. Например, за отдельно сорванный стебель черемши штраф составляет 62 гривны, а за подснежника от 49 до 62 гривны.

Однако такие штрафы не пугают продавцов и не останавливают покупателей. Издание "Еспресо" указывает, что в прошлом году в Едином реестре сотни судебных решений были приняты в отношении продавцов черемши. Например, Ковельский горрайонный суд в прошлом году женщине, которая уничтожила 750 растений черемши, присудил минимальный штраф и уплату судебного сбора – 510 и 536 гривен соответственно. Однако компенсации за 750 растений, которая составила бы 46,5 тыс. гривен, женщина по решению суда не платила.

Например, Хмельницкий горрайонный суд рассматривал дело с продажей трех пучков черемши. В решении суд решил, что женщина не причинила существенного ущерба государству, поэтому выдал устное предупреждение без обязательства платить штраф.

Подобные случаи происходят и в других городах. Обычно суды в Украине за продажу черемши выносят решение о минимальном штрафе, и обязывают продавцов черемши оплатить судебный сбор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовской области суд оштрафовал школьника за мем об учительнице.

Также "Комментарии" писали, что новое открытие ученых вблизи Чернобыля может помочь в борьбе с раком.