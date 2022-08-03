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ВСУ нанесли удар по пункту базирования российских войск в Херсонской области - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:41
Автор:

Денис
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Обстановка в операционной зоне на юге сложная и напряженная. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ нанесли удар по пункту базирования российских войск в Херсонской области - подробности

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области", — ОК "Юг". 

Сообщается, что по рубежу Сухой Пруд – Белогорка враг попытался провести разведку боем при поддержке двух танков. Успеха не имел. С потерями отошел.

ашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах", — информирует ОК "Юг". 

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск.

В настоящее время подтвержденные потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили:

• 20 оккупантов;

• два танка Т-72;

• гаубица "Мста-Б";

• четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

Окончательные потери врага доразведываются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россияне пойдут в лобовую атаку, не дожидаясь отхода ВСУ: в США назвали город. В ближайшее время враг также попытается захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что удастся ли США и Китаю мирно решить тайваньский вопрос: как произошедшее отобразиться на Украине. Эскалация отношений между Тайванем, США и Китаем может иметь нехорошие последствия для Киева — когда война в Украине отойдет на второй план. Подробно об этом читайте в нашей статье.  

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что там просто ад: Зеленский рассказал о боях в Песках и Авдеевке. Зеленский рассказал, что наши дипломаты делают все, чтобы Украина получила оружие, которое остановит Россию. 

Также "Комментарии" информировали о том, что китайская месть: более 20 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (ФОТО). 21 китайский военный самолет вошел в зону ПВО Тайваня. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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