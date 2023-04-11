Под контролем захватчиков находятся двадцать украинских заповедников, - Ермак

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Белоокая Ира
Об этом у Twitter
заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишут "Комментарии".
Россияни уже оккупировали двадцать заповедников в Украине
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В условиях войны с Россией украинская природа "выживает", отмечает руководитель Офиса Президента.
В Твиттере Ермак также поделился информационным видеороликом, рассказывающим о последствиях проживания российских захватчиков на украинских землях. О вреде дикой природе, страдающей в 10 нацпарках, 8 заповедниках и двух биосферных заповедниках, находящихся под контролем оккупантов.
В прошлом месяце российские военные захватили заповедник "Аскания-Нова" в Херсоне.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что пока идет война на территории нашего государства зоопарки и заповедники тоже страдают от сокращения поставок кормов из-за оккупации и обстрелов, разрушения логистической системы доставки всего необходимого для диких животных.
Напомним, "Комментарии" писали, что в заповеднике Одесской области поселились несколько десятков оленей и ланей. Сорок ланей и оленей теперь живут на Белгородском острове в Дунайском биосферном заповеднике, их перевезли с запада Украины.
Читайте на сайте "Комментарии", животные и война: как украинским зоопаркам помогают иностранные коллеги. Зоопарки Великобритании организуют передачу гуманитарной помощи животным.
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