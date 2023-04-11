Под контролем захватчиков находятся двадцать украинских заповедников, - Ермак

Об этом у Twitter заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишут "Комментарии".



Россияни уже оккупировали двадцать заповедников в Украине

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"Россияне уже оккупировали двадцать заповедников в Украине. Парки, где редкие виды животных и растений должны охранять, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков", — написал Ермак

В условиях войны с Россией украинская природа "выживает", отмечает руководитель Офиса Президента.

"Выживание дикой природы – это еще одна важная причина, почему освободить украинские земли нужно как можно скорее", – резюмирует Ермак.

В Твиттере Ермак также поделился информационным видеороликом, рассказывающим о последствиях проживания российских захватчиков на украинских землях. О вреде дикой природе, страдающей в 10 нацпарках, 8 заповедниках и двух биосферных заповедниках, находящихся под контролем оккупантов.

В прошлом месяце российские военные захватили заповедник "Аскания-Нова" в Херсоне.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что пока идет война на территории нашего государства зоопарки и заповедники тоже страдают от сокращения поставок кормов из-за оккупации и обстрелов, разрушения логистической системы доставки всего необходимого для диких животных.



Напомним, "Комментарии" писали, что в заповеднике Одесской области поселились несколько десятков оленей и ланей. Сорок ланей и оленей теперь живут на Белгородском острове в Дунайском биосферном заповеднике, их перевезли с запада Украины.

Читайте на сайте "Комментарии", животные и война: как украинским зоопаркам помогают иностранные коллеги. Зоопарки Великобритании организуют передачу гуманитарной помощи животным.

