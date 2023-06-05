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Китай готовится пробурить одну из самых глубоких скважин в мире

В Китае стартовал проект по бурению сверхглубокой скважины. Ожидается, что его изучение предоставит уникальные знания о строении земной коры.

сегодня, 16:55
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Автор:

Slava Kot

Китай пробурит буровую скважину глубиной более 10 км для исследования земной коры. Проект бурения состоится под руководством крупнейшего в стране производителя нефти China National Petroleum Corp. Предполагается, что такой эксперимент принесет китайцам уникальные знания по поводу строения земной коры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.

Китай готовится пробурить одну из самых глубоких скважин в мире

Бурение скважины в Китае. Фото из открытых источников

Китайские ученые начали бурить буровую скважину, которая станет одной из самых глубоких в мире. Бурь пройдет более 10 км земной коры. По данным государственных информационных СМИ, проект стартовал 30 мая в пустыне Такла-Макан, расположенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ожидается, что во время бурения ученые смогут исследовать 10 слоев земной коры и достигнут меловых залеганий 145 млн лет.


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"Сложность проекта сравнима с большим грузовиком, который едет на двух тонких стальных тросах", — сказал ученый Сунь Цзиньшен.

Технический эксперт Ван Чуньшен отмечает, что таким образом Китай сможет исследовать неизвестную территорию Земли и расширить человеческие знания относительно ее строения, а также влияния человека на окружающую среду. Ожидается, что проект будет длиться 457 дней и предоставит новые данные о внутренней структуре Земли.

Несмотря на рекордную глубину для Китая в 10 км, самая крупная скважина находится в России. Кольская сверхглубокая буровая скважина после 20 лет бурения смогла достичь глубины в 12 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследователи обнаружили оползни льда в Антарктиде, которые могут вызвать большие цунами с катастрофическими последствиями для человечества.

Также "Комментарии" писали, что Норвегия призывает граждан держаться подальше от российского "кита-шпиона".



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Источник: https://www.businessinsider.com/china-drilling-hole-10000-meters-deep-earth-2023-6
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