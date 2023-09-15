В Британии ликвидируют опасную породу собак: нападения на детей

Порода собак XL Bully (американский булли) будет объявлена вне закона, заявил Риши Сунак после участившихся нападений этих собак на людей, в том числе детей. Об этом сообщают "Комментарии".

Американский булли

"Эта собака представляет опасность для нашего общества, особенно для наших детей, — заявил британский премьер. — Я разделяю ужас нации по поводу недавних видеороликов, которые мы все видели. Вчера мы стали свидетелями еще одного нападения бульдога, которое привело к трагической гибели людей. Понятно, что речь идет не о горстке плохо дрессированных собак, это образец поведения, и так продолжаться не может. Я хочу заверить людей, что мы срочно работаем над тем, как остановить эти нападения и защитить общественность. Эксперты точно определят породу и объявят ее вне закона. Эти собаки опасны. Я хочу заверить общественность, что мы предпримем все необходимые шаги для обеспечения безопасности людей".

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Британское правительство было вынуждено принять меры после того, как в английском Бирмингеме 11-летняя девочка подверглась нападению и была серьезно ранена такой собакой. Эти опасения усилились после того, как мужчина погиб, защищая свою пожилую мать от животных. Йен Прайс из Стоннелла в Стаффордшире был растерзан до смерти двумя собаками этой породы в нескольких десятках метров от начальной школы, сообщает Daily Mail.

В настоящее время в Соединенном Королевстве запрещены четыре породы собак: питбультерьер, японский тоса, аргентинский дог и фила бразилейро, уточняет Associated Press. Некоторые общественные деятели призвали добавить в список американского XL Bully, который изначально был выведен из американского питбультерьера, поскольку они считают, что этим животным были привиты опасные характеристики. XL Bully изначально использовали в кровавых видах спорта, таких как травля быков. Собаки имеют мускулистое телосложение и более тяжелый вес, чем питбули.

Американский булли (American Bully) — недавно созданная в США порода собак-компаньонов. Порода получила признание Объединенным клубом собаководов 15 июля 2013 года. Порода была впервые зарегистрирована Американским Булли клубом собаководов (ABKC) в 2004 году. Особенностью породы является то, что собаки в ней могут иметь несколько типов, различающихся ростом. Можно сказать, что это одновременно мелкая и крупная порода, которая была разделена на четыре категории: карманные, стандартные, классические и XL. С 2020 года порода находится в стадии признания.

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